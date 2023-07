Candidat à la candidature au sein de Benno Bokk Yakaar : Me El Hadji Diouf prêt à désister à une seule condition

Maitre El Hadji Diouf a fait face à la presse le mardi 18 juillet 2023 dans son domicile situé aux Almadies. Une occasion pour la robe noire d'annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024. L’avocat qui est récemment revenu de la Mecque a exprimé son ambition de se lancer à la course pour la présidentielle prochaine.





« Je reviens de la Mecque où j'ai effectué des prières pour accomplir mes ambitions envers mon pays : le Sénégal. Blanc comme neige, les mains propres, je déclare ma candidature à l'élection présidentielle de 2024 », a déclaré la robe noire. Cette décision a été prise après la réunion du Parti des Travailleurs et du Peuple ( PTP). C’est cette formation politique qui a investi Maître El Hadj Diouf.





En outre, « l'homme du 23 juin » comme il se surnomme avec fierté, précise qu'il a été reçu en audience par le chef de l'Etat Macky Sall avec qui, il s'est entretenu. Dans ce sillage, il avance qu'il souhaiterait être le « dauphin » choisi par le président Macky Sall au sein de la coalition Benno Bokk Yakar pour diriger le Sénégal en 2024.





Dans le cas contraire, il se dit prêt à renoncer à sa candidature pour soutenir le candidat que le président va choisir si toutefois ce dernier lui convient. C'est dans ce contexte qu'il défie les 05 supposés "dauphins "pour succéder à Macky Sall.





« Je tiens à préciser que je suis candidat à la candidature de Benno Bokk Yakar, ma coalition. Je n'ai pas donné carte blanche à Macky Sall. Certes j'ai déclaré ma candidature au sein de mon parti mais aussi je n’exclus pas de renoncer pour soutenir le candidat choisi par le président Macky Sall si toutefois je trouve que ce candidat est idéal et a le profil, l'expérience et la chance de gagner cette opposition rancunière, méchante et criminelle », lâche-t-il avant d'ajouter : « je ne suis pas n'importe qui. Je suis le seul candidat ayant enregistré l'expérience des trois pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif. Donc ces" 05 supposés dauphins" là que ça soit Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo, Boune Abdallah Dione ou Diouf Sarr, je ne suis pas leur égal », clame maître El Hadj Diouf.