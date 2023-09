Candidat à la présidentielle, Serigne Gueye Diop sommé de quitter la mairie de Sandiara

Le président du mouvement Agir pour l'intérêt supérieur du Sénégal (APISS), Nakhla Tine, invite Dr Serigne Gueye Diop élu sous la bannière de la coalition BBY à démissionner de son poste de maire de Sandiara. En effet, selon Nakhla Tine, qui a été un opposant farouche de l'édile de Sandiara, Serigne Gueye Diop, après avoir démissionné de son poste de ministre-conseiller à la présidence de la République en charge des questions liées à l’agriculture et à l’industrie, devait en faire autant pour la mairie.





"Il n'a pas respecté le choix du Président de la République. Nous invitons M. Diop à démissionner. Nous lui demandons de nous rendre notre conseil parce que c'est sous la bannière de BBY qu'il a été élu. S'il ne le fait pas, nous serons obligés de nous battre contre lui pour prendre la mairie et la rendre à Bby. On ne peut pas être élu maire grâce à la coalition Bby, ne pas respecter les consignes et demeurer maire de Bby", peste Nakhla Tine.





Celui-ci demande au Président de la République de faire le même traitement de Kolda pour Sandiara.