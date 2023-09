Candidat à la présidentielle: Souleymane Ndéné Ndiaye promet de “sortir la jeunesse de la détresse “









L’ancien Premier ministre sous le régime d’Abdoulaye Wade a officialisé sa candidature ce samedi 23 septembre. Lors de sa déclaration de candidature, il s’est dit persuadé que “son projet socio-économique peut aider la jeunesse à sortir de la détresse”.





‘’Soixante-trois ans après l’accession de notre pays à l’indépendance, malgré les efforts louables des présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Me Abdoulaye Wade et Macky Sall, le Sénégal n’arrive toujours pas à nourrir suffisamment ses filles et fils de ses énormes potentialités agricoles, a-t-il diagnostiqué. Et dans un espoir presque suicidaire, ces derniers se jettent quotidiennement, à bras perdu dans un hypothétique voyage vers un eldorado ».





Ancien vice-président du Conseil régional de Fatick, et récemment président du Conseil d’Administration d’Air Sénégal, Souleymane Ndéné Ndiaye a détaillé les raisons qui l’ont poussé à briguer la Magistrature suprême.





“J’ai décidé de présenter ma candidature, parce que je crois modestement avoir le profil, la personnalité, l’expérience et le programme adéquats’’, atteste-t-il.





“Mon projet prend racine dans cette rage de vouloir changer les choses, de contribuer à un mieux-être des Sénégalais, dans une nation où règneront la justice, l’égalité des chances, l’inclusion, la démocratie”, a martelé le Président de l’Union Nationale pour le Peuple (UNP Bokk Jeemu,





En guise de conclusion, M. Ndiaye a fait une déclaration d’amour au Sénégal : “J’aime ce pays d’un amour qui m’arrache les larmes. C’est sur cette note d’espoir que je vous tends la main, hommes, femmes, de tous âges, pour redresser la barre ensemble en 2024 et placer au cœur de notre pacte républicain une gouvernance humaine, efficace et efficiente”