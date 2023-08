Candidat BBY : Nouveau soutien pour Amadou Ba

Le Mouvement Synergie des Forces Républicaines pour le Développement a tenu sa réunion samedi à Ndoffane, avec la participation des responsables départementaux Kaolack et Nioro. Lors de cette rencontre, le Mouvement a exprimé ses félicitations au Président de la République Macky Sall pour sa décision de ne pas briguer un troisième mandat, tout en encourageant le chef de l’Etat à suivre la volonté populaire en choisissant le candidat « idéal » du BBY. Selon le Mouvement, le Premier Ministre Amadou Bâ serait le choix optimal pour conduire la mouvance présidentielle vers une victoire éclatante en 2024. Le Mouvement a également défendu le parcours et l'éthique d'Amadou Bâ, le qualifiant de choix « logique » et « idéal » pour l'avenir.





L’intégralité de leur communiqué :





Ce samedi 26 août 2023 , le comité directeur du mouvement Synergie des Forces Républicaines pour le Développement s'est réuni à Ndoffane sous la présence de ses responsables départementaux (Kaolack et Nioro).





Le Mouvement SYFORD félicite par cette occasion SEM Macky Sall de sa décision historique de ne pas briguer un troisième mandat. Dans ce même sillage, il invite le Président Macky SALL à suivre la volonté du peuple sur le choix du chevalier idéal du BBY qui repose sans doute sur la personne du PM Amadou Ba. Car étant un grand commis d'état, il incarne le meilleur profil pour unir la mouvance présidentielle vers une victoire éclatante de la présidentielle de 2024. Le PM Amadou Bâ de par sa loyauté infaillible envers l'état et surtout envers SEM Macky SALL avec son expérience dans la gestion des affaires administratives de l'Etat font de lui un véritable homme d'Etat avec un parcours élogieux et enviable tels que :





-Formateur à la prestigieuse école de l'ENA





-DG des impôts et domaines





-Pionnier des réformes du code général des impôts





-Ministre de l'Economie et des Finances





-Artisan principal du PSE et des deux emprunts obligataires.





-Ministre des Affaires étrangères





-Sa nomination à la Primature en septembre 2022 vient parachever son parcours exceptionnel.





Depuis son adhésion dans l'APR , il n'a jamais cessé de prouver sa loyauté et son engagement dans le parti . C'est ce qui explique toutes les élections remportées à Dakar sous sa coordination.





Sur ce ,nous lançons un appel solennel à toute la majorité présidentielle ainsi qu'aux citoyens imbus de valeurs républicaines à s'unir autour du futur candidat choisi par le Président Macky SALL pour la matérialisation d'une victoire éclatante au soir du 25 février 2024 afin d'assurer la continuité du PSE.





Maintenant pour répondre aux détracteurs du PM Amadou Ba comme le sieur Mamadou Lamine Diallo toujours dans son cynisme naturel sans pour autant leur accorder une once de crédibilité car ils constituent de véritables loosers en quête d'une audience ,nous leur disons tout simplement que Monsieur Amadou Bâ n'est pas dans le jeu de la météo politique ou dans les débats stériles . Par contre nous tenons à leur rappeler que le PM fait partie des rares hommes d'Etat qui n'ont jamais été épinglés par un quelconque rapport. Partout où il était de passage sa gestion était transparente, efficiente et efficace.





Eu égard de tout cela , le mouvement Synergie des Forces Républicaines pour le Développement portant en son sein des femmes et des jeunes imbus de valeurs républicaines s'engage à mouiller le maillot pour accompagner leur candidat Amadou Bâ qui demeure le choix idéal et logique .





Éthique-Engagement-Synergie