Candidat BBY pour 2024 : Les femmes de la coalition demandent "d'écouter et d'entendre" Macky Sall

Communiqué de Presse

Le 25 mars 2012 était déjà une date historique et mémorable. Un homme qui a eu à occuper les plus hautes fonctions de l’Etat, venait d’accéder à la plus haute station étatique, après avoir sillonné le Sénégal des profondeurs et ayant bénéficié de la confiance des populations. Le peuple sénégalais optimiste et rassuré par l’homme Macky Sall, par son programme « Yonu Yokuté » (la voie du Développement), élisait démocratiquement le candidat Macky Sall et le hissait au sommet de l'Etat.

Son Excellence le Président Macky Sall nous avait promis le progrès, et même l'émergence 2 ans plus tard. Une promesse et un engagement tenus au vu de l’énorme bilan à travers des programmes infrastructurels, économiques, sociaux dont le plus marquant demeure l’équité territoriale avec la réduction importante des inégalités et injustices sociales. Il est le champion de l’équité territoriale et avec lui, le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous devient enfin une réalité.

Une décennie plus tard, le revoici à marquer encore une fois l'histoire du Sénégal. Au grand désespoir de tous les oiseaux de mauvais augure qui ont cherché à classer cet homme inclassable, raisonnable, honorable, sensible à l'intérêt général, patriote intransigeant!





Il a posé des actes en repères, comme des cailloux pour dire à ses successeurs voilà la voie à suivre, la voie du respect de la parole donnée, celle de la patrie avant le parti, la voie de la stabilité pour un Sénégal émergent.





Les femmes de Benno Bok Yakaar et de la Grande Majorité Présidentielle restent convaincues que ces raisons évoquées feront que la coalition Benno Benno BBY doit, lucidement, sincèrement, écouter son Excellence le Président Macky Sall et l'entendre.

Rechercher et trouver un porte-étendard consensuel est l'impératif de l'heure. Les femmes de Benno et de la Grande Majorité Présidentielle y sont engagées

.

Pour la Coordination Nationale des Femmes de Benno

Mme Ndeye Mariéme Badiane

Dakar le 09 Juillet 2023