Candidat de Benno : Macky Sall fait une précision

Le Président Macky Sall a reçu, ce lundi, une délégation du Secrétariat exécutif national (SEN) du PS et des autres entités membres de la coalition «Bennoo ak Tanor», qui avait porté la candidature du défunt secrétaire général des Verts en 2012. L’audience a démarré à 17 heures et a enregistré l’intervention de 19 personnes sur 200 invités.



D’après L’Observateur, qui donne l’information, il était question pour Aminata Mbengue Ndiaye et Cie d’évaluer le «premier contrat» entre le PS et Bennoo et de faire part au chef de la coalition de ce que les Socialistes attendent du futur candidat de la majorité pour la présidentielle de 2024. «Parce qu’il faudra que le PS investisse également ce candidat», justifie une source du journal.



L’Observateur rapporte que Macky Sall a profité de l’occasion pour lever un coin du voile sur sa démarche en vue de la désignation du champion de Bennoo pour l’élection du 25 février prochain. Le chef de l’État, précise le journal, a indiqué qu’il a choisi de prendre son temps afin de ne pas commettre d’erreur de casting.



De plus, ajoute la même source, il est en train de composer une équipe autour du futur candidat de Bennoo. Laquelle, aurait-il expliqué, sera composée de représentants de toutes entités parties de la coalition.



Le quotidien du Groupe futurs médias informe qu'après avoir reçu les membres du PS et leurs alliés, Macky Sall s’est entretenu avec le secrétaire général de l’AFP, Moustapha Niasse. Ce dernier était chargé d’auditionner les candidats à la candidature de Bennoo. L’Observateur croit savoir que l’ancien président de l’Assemblée nationale remettait à Macky Sall les conclusions de ses entrevues avec les cinq personnalités qui souhaitent porter les couleurs du camp du pouvoir lors de la prochaine présidentielle.