Candidat de Benno : Moustapha Niasse fixe une date limite

Benno Bokk Yaakaar attend toujours de connaître son candidat pour la prochaine présidentielle. L’identité de l’heureux élu était attendue le mois dernier. Mais le Président Macky Sall, qui a reçu mandat des autres membres de la coalition au pouvoir pour désigner ce dernier, fait durer le suspense.



Interpellé sur le sujet, Moustapha Niasse, qui a auditionné les principaux candidats à la candidature, a fait remarquer que le chef de l’État est dans les temps. «La date fondamentale qui est prévue par le Code électoral, c’est le 28 août. La date à laquelle les opérations du parrainage doivent commencer», souligne l’ancien président de l’Assemblée nationale dans des propos tenus samedi aux Assises de la Gauche plurielle, et repris par Bés Bi.



Niasse martèle : «Donc, on est aujourd’hui (hier) le 5 août, il reste encore quand même 23 jours. En tout cas, nous sommes dans Bennoo Bokk Yaakaar et nous y resterons, quel que soit alpha.»



Le leader de AFP avait auditionné les cinq candidats qui se sont signalés en premier. Il s’agit du Premier ministre, Amadou Ba, du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo, du ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, de l’ancien ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr et de l’ancien chef du gouvernement Mahammad Dionne.



Par la suite, cinq nouvelles candidatures ont été enregistrées dont celle de l’actuelle président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop.