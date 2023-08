Candidat de Benno pour 2024 : l’appel de Thérèse Faye Diouf

L’absence des jeunes sur la liste des candidats à la candidature de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024 de même que leur silence sur le sujet fait débat et Mme Thérèse Faye a été interpellée là-dessus.





La maire de Diarrère, responsable des femmes de Benno à Fatick et Administrateur Général du FONGIP, explique sa démarche au journal L’Observateur.







Elle décline ainsi sa position : « Je fais partie de ceux qui ont donné carte blanche au Président Macky Sall et qui lui resteront toujours fidèles. Je ne vois pas l'intérêt de m'aligner derrière un autre candidat, alors que je lui ai donné carte blanche. J'ai choisi de donner ma voix au Président Macky Sall et de lui laisser la liberté de choisir un candidat que je vais soutenir. Je ne peux pas donner ma voix au Président et m'afficher avec un autre candidat » .