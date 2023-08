Candidat de Benno : les dernières confidences de Macky Sall

À propos du choix du candidat de Bennoo Bokk Yaakaar pour la prochaine présidentielle, le chef de l’État, patron de la coalition, se dit droit dans ses bottes. Il l’a fait savoir hier, jeudi 17 août, en recevant Mahmoud Saleh, Mor Ngom, Benoît Sambou et Augustin Tine, le groupe des médiateurs de l’APR sur le dossier des candidats à la candidature du camp du pouvoir.



«Macky Sall a expliqué à ses hôtes qu’il n’y a aucune ambigüité à son niveau», rapporte L’Observateur, qui donne l’information ce vendredi. Le journal ajoute que le président de la République a embrayé en soulignant «avoir pris le temps de consulter tout le monde, d’écouter les candidats et de jauger l’opinion sur la perception qu’elle a sur les candidats».



Se disant «insensible à la pression et à l’influence», selon L’Observateur, Macky Sall aurait assuré qu’il n’est pas «dans le subjectivisme et le sentimentalisme». Rappelant, d’après le journal, que son objectif reste de «mettre en selle le candidat qui soit le meilleur pour le parti et pour la coalition», «le candidat qui inspire confiance et que la population aime».



Après Mahmoud Saleh et Cie, Macky Sall a reçu, selon le journal du Groupe futurs médias, Modou Diagne Fada et Oumar Sarr, qui avaient entrepris une médiation parallèle. Les premiers comme les seconds médiateurs lui ont fait un compte-rendu de leurs travaux.



L’Observateur informe que le président de Bennoo Bokk Yaakaar va poursuivre ces consultations, ce vendredi. Il recevra le pôle de gauche de la coalition présidentielle. D’autres alliés auront l’oreille du chef de l’État ce samedi.



Tous ces échanges aboutiront à l’annonce du nom du candidat de Bennoo pour la présidentielle du 25 février prochain. Quand ? L’Observateur assure que l’identité de l’élu ne sera pas connu avant le retour au Sénégal de Macky Sall, qui prendra part au prochain sommet des BRICS, du 22 au 24 août en Afrique du Sud.