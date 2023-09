Candidats satellites dans BBY, le passif de Macky Sall, retard d’une précampagne : Ces obstacles qui s’érigent devant Amadou Ba

Trêve de jubilation pour le candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY) Amadou Ba. Choisi, hier, pour représenter la coalition présidentielle à la prochaine élection de février 2024, le Premier ministre a un chantier titanesque devant lui, auquel il doit incessamment s’attaquer, s’il tient à mettre toutes les chances de son côté.















À cinq mois de la Présidentielle, Amadou Ba va subir, selon Momar Thiam (expert en communication), les contrecoups d’un retard à l’allumage dans sa précampagne causé par Macky Sall himself.









D’après l’expert en communication invité de l’émission "Objection" de ce dimanche sur Sud FM, « une élection présidentielle ne se prépare pas en cinq mois ». Momar Thiam estime que les lenteurs accusées par Macky Sall dans le choix du candidat de Benno pourraient avoir des conséquences néfastes sur la précampagne et la campagne du candidat. « On a beau avoir un appareil politique très performant, très huilé, une logistique inébranlable pour aller à la campagne présidentielle, mais ce n’est pas l’appareil qui va tisser une relation de confiance entre le candidat et les électeurs », fulmine-t-il.









Candidatures satellites









À cela s'ajoutent les obstacles internes au sein de la coalition présidentielle qui essaie de minimiser la casse après la démission d'Aly Ngouille Ndiaye. Ceux-ci ont pour noms : l’implosion et les candidatures satellites. Les dernières sont les plus à craindre, à en croire Momar Thiam. « Si l'on se souvient des élections locales, il y avait des candidats désignés par Macky Sall et Benno Bokk Yaakaar (BBY). Mais il y avait des candidats satellites adoubés secrètement par Macky Sall. Il l’a lui-même dit après », rappelle-t-il.





Ainsi, tenant compte de ce précédent, ajoute l’expert en COM, « on peut imaginer aujourd’hui qu’il y ait des candidatures diverses au sein de BBY. Je veux parler de Mame Boye Diao ou d’autres qui peuvent avoir la bénédiction du saint des lieux qui est Macky Sall. C’est une hypothèse sur laquelle il faudra réfléchir pour Amadou Ba ».





Comptes et mécomptes du magistère Macky Sall









De plus, Amadou Ba, selon M. Thiam, devra travailler à déconstruire une image, car « il est comptable du magistère de Macky Sall. Il a été ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères et Premier ministre ». En d’autres termes, le candidat de Benno, en plus de profiter des points positifs du bilan de Macky Sall, en porte également le lourd passif.