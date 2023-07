Candidature à la Présidentielle 2024 : Voici le choix du Parti Socialiste

La montagne a accouché d’une souris hier à la maison du parti socialiste sise à Colobane. Annoncée en grande pompe au lendemain de la décision du président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat, la réunion tant attendue du secrétariat exécutif national (SEN) du Ps a été une occasion pour les verts de Colobane de « réaffirmer leur ancrage dans Benno Bokk Yakaar ».



En effet, à l’issue de six longue heures de réunion à laquelle tous les ténors du parti ont participé (Serigne Mbaye Thiam, Aminata Mbengue Ndiaye, Alioune Ndoye, Aïda Sow Diawara, Abdoulaye Wilane…) et qui a même enregistré la présence des sages comme El Hadji Mansour Mbaye, le Ps a décidé de ne pas présenter de candidat et de partir en solo à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Cependant, les supputations vont bon train sur ce qui s’est passé entre les quatre murs de la salle de réunion du Bureau politique qui a abrité la rencontre. Si certaines rumeurs donnent au maire du Plateau, Alioune Ndoye des ambitions présidentielles, d’autres soutiennent que l’actuel ministre de l’Eau et de l’Assainissement veut prendre place dans les starting-blocks.



Quoi qu’il en soit au finish, carte blanche a été donnée à Aminata Mbengue Ndiaye de discuter avec le leader de BBY, Macky Sall dont le choix prochain du candidat sera déterminant pour l’avenir de la coalition présidentielle.