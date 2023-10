Candidature de Amadou Ba : L’UCS de Mboro se range derrière le Premier ministre

C’est en présence de Ministres de la République, de Directeurs généraux et de hauts cadres responsables politiques de la majorité présidentielle, que le Président du Mouvement citoyen et politique «Ubuntu», Aboubacar Diassy, par ailleurs porte-parole de l'Union Centriste du Sénégal (UCS), a, à travers une importante manifestation tenue ce samedi 07 octobre, au quartier Keur Abour de Mboro, marqué clairement son empreinte politique dans la région naturelle des Niayes.



Devant une impressionnante foule majoritairement composée de femmes et de jeunes, vêtus de t-shirts et de tenues aux couleurs vives de Ubuntu, Aboubacar Diassy a réitéré son engagement sincère envers l'UCS et annoncé « le soutien inconditionnel de mon mouvement citoyen à la candidature du Premier ministre Amadou Ba, désigné par la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) ». Une déclaration qui a retenti comme un cri d'unité et d'espoir dans un contexte politique en pleine évolution. Ce, d’autant que Mboro et les localités environnantes, dans la région des Niayes, se sont rassemblées de manière déterminée autour d'Aboubacar Diassy, originaire du populeux quartier de Keur Abour (Mboro).



Le Président du Mouvement Ubuntu et porte-parole de l'UCS, perçu comme « l’incarnation d’une lueur d'espoir dans une zone qui cherche à promouvoir ses intérêts dans l'exploitation des ressources minières et horticoles », se veut catégorique : « Nous ne regarderons plus en arrière. Désormais, nous prenons la parole en notre propre nom, traitons directement avec l'autorité, sans intermédiaire, car nous connaissons mieux que quiconque les enjeux, les défis et les aspirations de la population de Mboro et des Niayes ».



Guidé par les principes philosophiques d'Ubuntu de Nelson Mandela, Aboubacar Diassy dit chercher à « bâtir un consensus fort autour des enjeux locaux, plaçant les voix des citoyens au premier plan ». Surtout il aspire à instaurer une approche humaniste et citoyenne dans les politiques publiques, notamment « celles liées à notre région ».



Le Grand Mouvement Citoyen Ubuntu qui se tient aujourd’hui plus que jamais solidaire de son Président Aboubacar Diassy, membre du pool de porte-paroles de BBY, vise à soutenir la candidature d'Amadou Ba pour « une victoire dès le premier tour lors de la Présidentielle du 25 février 2024 ». Une décision interprétée comme « une volonté commune de transformation et de progrès ».



Ce rassemblement historique tenu dans le quartier Keur Abour à Mboro aura marqué « le début d'une ère politique nouvelle et passionnante pour la région des Niayes », à en croire Aboubacar Diassy et le Mouvement Citoyen Ubuntu, qui s'engagent ainsi à défendre avec force « les intérêts de la population locale », en façonnant « un avenir plus prometteur pour tous ». Ce d’autant qu’ils se disent conscients du fait que « L'avenir de Mboro et des Niayes dépend de notre détermination à travailler main dans la main pour un futur meilleur ».