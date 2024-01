Candidature de Karim Wade : grosse surprise à l’Assemblée nationale

Le groupe de députés dirigé par le PDS a initié une commission d’enquête parlementaire pour faire la lumière sur l’élimination de leur candidat, Karim Wade, de la course pour la présidentielle du 25 février prochain. Les libéraux ont saisi en ce sens le président de l’Assemblée nationale, ce mercredi.



Fait rare, la demande a aussitôt été prise en charge. En effet, précise Les Échos, qui donne l’information, le titulaire du perchoir, Amadou Mame Diop, le même jour, a répondu aux initiateurs de la requête et convoqué le bureau du parlement pour son examen de celle-ci.



Le journal renseigne que le bureau se réunira ce jeudi à 16 heures pour acter la recevabilité de la demande de lancement d’une commission d’enquête parlementaire. Ce qui a inspiré ce commentaire à Les Échos : «C’est le plus fast track des fast track. Il y a tellement de demandes d’enquête qui dorment dans les tiroirs du président de l’Assemblée…»