Candidature des inspecteurs des impôts et domaines et trésor à la présidentielle : Dr Ousmane Kane dénonce un procédé "inédit et unique au monde"

La présence de plus en plus accrue des inspecteurs des impôts et domaines dans le landerneau politique inquiète le candidat à la présidentielle Dr Ousmane Kane. Parmi les candidats à l'élection présidentielle, Dr Ousmane Kane dit compter au moins cinq inspecteurs des impôts et domaines et un inspecteur du trésor.





À travers une déclaration adressée à la presse, il se pose une multitude de questions : "sommes-nous dans une république des inspecteurs des impôts et domaines au Sénégal ? Devant une telle avalanche de candidatures venant de fonctionnaires dont certains sont réputés ou connus milliardaires, ne pensez-vous pas que les citoyens que nous sommes sont à droit de se demander ce qui les fait courir, ces gens-là ?"





Ainsi, pour l'expert judiciaire qui a eu à occuper de hautes fonctions auprès d'agences gouvernementales américaines cette situation avec des fonctionnaires de régies financières qui veulent exercer la magistrature suprême est "inédite et unique au monde".





"Vous ne verrez pas cette situation ni en Côte 'Ivoire, ni au Mali, ni au Burkina Faso. Cela n'existe pas ailleurs dans l'espace UEMOA", dénonce-t-il.









Il s'inquiète face à un Sénégal qui s'illustre et s'enlise dangereusement dans ce domaine.





"Il est inadmissible que le landerneau politique devienne l'aire de jeu de ceux qui détiennent la bourse et très souvent des fortunes mal acquises et très souvent ceux-là qui ont privé le contribuable, c'est-à-dire le Sénégalais, de moyens, d'opportunités de développement, de travail, de couverture sociale, d'accès à l'éducation et à la santé ceux-là qui en raison du traitement hautement préférentiel qui leur est accordé perpétue la pauvreté au Sénégal. Ceux-là même toute honte bue et sans vergogne viennent solliciter le suffrage des Sénégalais", fustige Dr Kane.





Il se demande à quoi les Sénégalais devraient-ils s'attendre une fois qu'ils seront au pouvoir ?





En ce qui le concerne, il promet qu’une fois élu il va apporter des réformes : "c'est simple il faut de l'équité et de la transparence dans le traitement des fonctionnaires. C'est pourquoi, l'une des premières mesures que je prendrai, sera de procéder à un audit complet des régies financières impôts, domaine, Douanes. Pour examiner sur quelles bases sont distribués les fameux fonds communs".





Il poursuit : "Est-il normal au Sénégal, qu'un fonctionnaire des impôts et domaines gagne tous les trois mois entre quinze millions et trente millions de francs CFA, selon les fonctions et le grade occupés ? Rien ne justifie une telle disparité des revenus entre fonctionnaires et le traitement préférentiel de ceux qui travaillent déjà dans le domaine sensible des recettes de l'État. Une loi de 2014 exige que les membres du gouvernement, les personnalités de l'Assemblée nationale et les officiels qui gèrent des fonds publics et même le président de la République fassent une déclaration publique annuelle de patrimoine. Je veillerai à ce que cette loi soit mise en application avec des rapports publics transparents et réguliers et que chaque contribuable pourra consulter."





II promet qu'une fois élu il mettra en place un système de surveillance et de vérification efficace et rigoureux.





"J'impliquerai aussi la société civile pour assurer un contrôle indépendant et une meilleure participation du citoyen sénégalais dans le contrôle de l'utilisation des ressources publiques", dit Ousmane Kane qui lance un appel à ceux qui veulent devenir milliardaire de quitter la fonction publique.