Candidature : Macky Sall met fin au suspense ce lundi

Lors d'une rencontre au palais avec des élus locaux qui soutiennent sa candidature, le Président de la République Macky Sall a annoncé un discours à la nation ce lundi 3 juillet 2023 pour se prononcer sur sa participation, ou non, à la prochaine présidentielle de 2024.



85 %, c'est le taux de maires signataires de la pétition en faveur de la candidature du chef de l'État à la prochaine élection présidentielle de février 2024. Ces élus se sont donné rendez-vous au palais présidentiel pour présenter les résultats de cette initiative à leur leader. Fraîchement revenu d'un pèlerinage à La Mecque en Arabie saoudite, le Président de la République a entamé la cérémonie en prononçant des prières. Pendant plus de deux heures, plusieurs maires se sont succédé pour témoigner de leur volonté de voir le chef de l'État participer à la prochaine présidentielle.



Après les nombreux discours, le commandant suprême des armées a conclu la cérémonie par un discours. La position radicale de ces maires a quelque peu amusé le Président de la République, qui a déclaré : "Vous ne m'avez laissé aucune chance. Je n'ai vu personne venir à mon secours."



Ces positions laissent penser au chef de l'État que la coalition est sur la "bonne voie". "Nous devons poursuivre cette voie qui mène à la réussite pour le peuple sénégalais, qui assure la stabilité de notre pays et qui garantit la sécurité", a-t-il déclaré. Le Président de la République a ensuite lancé un appel à l'unité sacrée au sein de la majorité, rappelant le statut de ce mouvement politique. "La coalition Benno Bokk Yaakaar est une coalition historique, qui n'a jamais été égalée en termes de longévité dans notre histoire politique, et cette coalition doit survivre au-delà de 2024. Nous devons comprendre que l'enjeu actuel est l'unité. Lorsque nous sommes unis, aucune force politique ne peut rivaliser avec Benno Bokk Yaakaar", a-t-il affirmé avec assurance.



Face à la présence massive des maires, qu'il a qualifiée "d'unanimité", le chef de l'État estime qu'en politique, la seule légitimité qui compte, ce sont les élections. Il déclare : "Ceux qui s'agitent dans les médias ou sur les réseaux sociaux, ne croyez pas que leurs avis peuvent m'affecter (...) La majorité est là, elle est écrasante."



Il ajoute : "Je suis hors d'atteinte de cette agitation. Je tiens à vous rassurer, mon combat et ma plus grande fierté consistent à vous conduire vers la victoire."



Selon les projections, le budget du Sénégal atteindra 7000 milliards de Fcfa l'année prochaine. Cette perspective pousse le Président de la République à insister sur la nécessité de resserrer les rangs plus que jamais. Concernant la gestion des ressources pétrolières et gazières, le chef de l'État déclare que la voie est "complètement balisée" grâce à une loi qui définit les modalités de leur utilisation.



"Ne laissez pas les gens semer le désordre chez vous", lance le Président de la République aux maires, soulignant qu'ils doivent, en amont des actions régaliennes de l'État, effectuer un travail citoyen.



Le chef de l'État fait allusion aux récents événements qui ont secoué le pays les 1er et 3 juin. "Le Sénégal s'est endetté pour construire des infrastructures telles que le train qui fait la fierté de tout un peuple. Pourquoi détruire une telle réalisation ? Pourquoi empêcher les populations de Guédiawaye, de Cambérène et de Dakar d'utiliser le BRT ?... Mais cela prendra fin !", clame-t-il, ajoutant que de tels actes ne peuvent être tolérés compte tenu des investissements consentis.