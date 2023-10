Candidature Ousmane Sonko, nomination Sidiki Kaba à l'Intérieur... : « Les défis d’une élection démocratique et inclusive » (Expert)

Alfred Gomis s'exprimait lors du lancement officiel du Groupe national de réponses électorales (GNRE) mis en place pour proposer des actions et réponses sur le terrain.







Le Sénégal prépare des élections en février. Le contexte électoral démontre qu’il s’agit d’une élection avec beaucoup d’enjeux, selon le coordonnateur national du Réseau ouest-africain pour l'édification de la paix (Wanep-Sénégal).





Depuis quelques années, dit-il, le Sénégal traverse une crise sécuritaire avec beaucoup de manifestations sociopolitiques. Le coordonnateur parle de candidats qui sont encore dans la difficulté de concrétiser leur candidature. S’y ajoute la pléthore des listes avec plusieurs postulants qui ont retiré leurs feuilles de parrainage à la date du 4 octobre.





Il précise qu’il faut qu’on prenne les devants parce qu’avoir une première fois une élection sans la candidature du président sortant est à prendre en compte. « La situation est déjà tendue et nous nous inscrivons dans une démarche de prévention et de réponse. Nous n’attendrons pas la veille des élections, mais dès le mois d’octobre nous avons entamé la prévention ».





Il ajoute que la société civile a déjà et continue de mener des actions en faveur de la libération de certains détenus. Elle sensibilise les jeunes pour les inscriptions et le retrait des cartes. Mais, signale-t-il, la période de révisions a été très courte. Il invite ainsi les primo-votants ainsi que tous les citoyens d’aller retirer leur carte d'électeur au niveau de la Direction générale des Élections ou tout autre lieu indiqué.





Autre point abordé par le coordonnateur du Wanep-Sénégal, la nomination de Sidiki Kaba comme ministre de l’Intérieur qui aura aussi la charge d’organiser l'élection présidentielle. Pour Alfred Gomis, c’est un ministre qui vient d’arriver, qui a toujours géré des ministères de souveraineté. Mais nous sommes en droit de nous poser des questions. C’est pourquoi sa nomination suscite beaucoup d’interrogations. Et de relativiser : « Nous sommes arrivés au Sénégal à un niveau où on ne peut plus parler de bourrage d’urnes, de vols de vote. Nous avons dépassé cette étape. Malgré nos interrogations, nous sommes optimistes quant à la tenue d'élections transparentes. »





Quid de la candidature encore incertaine d'Ousmane Sonko, décrit comme le chef de l’opposition ? Le coordonnateur dit ne pas avoir de commentaire particulier. « Le dossier est encore devant la justice et notre souhait est que ce soit une élection inclusive. Espérons qu’au bout du processus, la justice lui permette d’être candidat ».





Dans la même dynamique, Aliou Diallo, Chef de la Direction des Affaires juridiques de la Direction générale des Élections note qu’il faut des esprits apaisés pour des élections transparentes dans le respect de la démocratie. « Tout doit se faire dans le calme et le seul arbitre au soir du 25 février doit être le peuple. Le Sénégal est une nation qui a organisé des élections depuis plusieurs années et la seule nouveauté est la non-participation du président sortant » conclut-il.