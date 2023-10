Candidatures multiples au sein de BBY : L’appel de Mamadou Guèye à Aly Ngouille Ndiaye et à Mame Boye Diao

Au milieu des turbulences politiques, une voix émerge appelant à l'unité au sein de Benno Bokk Yaakaar. Mamadou Guèye, directeur des domaines, maire de Djidah Thiaroye Kaw, président de l'AS Pikine et membre du secrétariat exécutif national de l'APR, a pris la parole lors de l'émission "Le grand jury" pour réagir à la question brûlante des candidatures multiples au sein de Benno Bokk Yaakaar (BBY), notamment celles de Mame Boye Diao et Aly Ngouille Ndiaye.





Dans un discours marqué par le respect des choix démocratiques, Mamadou Guèye a souligné l'importance de suivre la ligne du président Macky Sall au sein du parti. Il a déclaré : “Ce que je sais, c'est que lorsque l'on va à la base, les principaux responsables politiques suivent le choix du président Macky Sall.”





Concernant Aly Ngouille Ndiaye, il a noté que de nombreux responsables au niveau du Djolof ont exprimé leur soutien à la décision du président de la République et se sont alignés sur sa vision politique. Il a ajouté que cela démontre une certaine cohésion au sein de BBY, précisant : "Cela montre que mutatis mutandis, on ne perdrait pas grandement au change. Je souhaite qu'Aly reste avec nous. C'est quand même une entité remarquable qui a certes été révélée par Macky Sall, mais qui s'est révélée être un personnage assez intéressant sur la scène politique."





Poursuivant sur le cas de Mame Boye Diao, Mamadou Guèye a exprimé l'espoir que ce dernier fasse preuve de “sagesse” en considérant les choix déjà faits par les responsables de premier plan au sein du parti. Il a précisé : "Mame Boye a décidé de tracer sa propre voie, mais j'espère qu'il va revenir à la sagesse. Le premier responsable qui est derrière lui, Fabouly Gaye, 2e adjoint à la mairie de Kolda, a manifesté son choix de rester dans le giron du pouvoir et dans le giron du choix qu'a fait Macky Sall. Et, il n'est pas le seul, plusieurs responsables de premier rang se sont manifestés pour dire qu'ils ne suivent pas Mame Boye Diao dans son aventure."





Mamadou Guèye a toutefois tenu à souligner l'importance de conserver des figures influentes au sein du parti en déclarant : "Cela dit, il reste une entité dont on a besoin dans nos rangs. On va se donner les moyens de le ramener à la raison et de faire en sorte qu'il puisse battre campagne pour le candidat choisi par le président. Mais Mame Boye, je crois qu'il peut avoir ses chances, mais il les a davantage quand il sera avec nous. Et nous allons faire en sorte qu'il soit avec nous."