Cap Manuel : Dethié Fall donne des nouvelles d'Ousmane Sonko

À l'issue d'une visite de courtoisie au président de l’ex-parti Pastef ce mercredi 29 novembre 2023, Déthié Fall donne des nouvelles de son ami et frère Ousmane Sonko.





Dans une note, le président du PRP « loue la grande sérénité et la haute dignité du maire de Ziguinchor face à cette épreuve », renseigne-t-il.





Dans les liens de la détention depuis le mois de juin dernier, Dethié Fall plaide pour la libération de Sonko dans les plus brefs délais. « Sa place n’est pas la prison et je demande au président Macky Sall d’œuvrer immédiatement à sa libération », lance le candidat à la candidature de l'élection présidentielle de 2024.