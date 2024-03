Caravane de Amadou Ba à Podor : Moussa Sow joue sa partition dans la mobilisation

Moussa Sow, leader départemental, s'est également distingué lors de la tournée du Président Amadou Ba dans le département de Podor. Loin de sa base natale de Walaldé, il a réussi à Doumga Lao le pari de la mobilisation.



L'île à morphil est ce vaste territoire qui s'étend sur plus de 200 km de long et une largeur qui atteint jusqu'à 20 km selon les courbes du fleuve Sénégal et de son défluent Le Doué qui scinde le département de podor en deux zones.



Riche de son potentiel hydro agricole inégalable avec plus de 120 villages et hameaux l'île à morphil reste un fief inexpugnable du maire de Walaldé très populaire dans cette partie depuis sa prime jeunesse.



Récemment M. Sow a rassemblé des milliers de résidents de l'île à Morphil pour plébisciter la dénomination de la route bitumée en cours de finition sur 201 km : "ROUTE MACKY SALL DE L'ÎLE À MORPHIL".