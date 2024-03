Caravane DiomayePrésident à Ourossogui : Mimi Touré demande au bâtonnier de sanctionner Me Moussa Bocar Thiam

Les populations de Ourossogui ont servi une cinglante réponse à leur maire Moussa Bocar Thiam qui avait usé de menaces pour les contraindre à ne pas voter pour l'opposition. Par un accueil populaire réservé au candidat de la coalition DiomayePrésident, Bassirou Diomaye Faye, ce jeudi 21 mars, les populations de Ourossogui qui se sont spontanément mobilisées par centaines ont profité de l'occasion pour lancer un message on ne peut plus clair au ministre de la Communication.



«Moussa sa b*** gneuw na», «Fi Diomaye moko mom», «Gno bagne», a scandé la foule déchaînée. «On ne nous menace pas. On est libre de choisir le candidat que nous voulons», lance Amidou agitant son drapeau du Sénégal. «Il y a une semaine, je le qualifiais de délinquant numérique. Moussa Bocar Thiam est un délinquant contre la paix et la sécurité du pays qu'il veut nous diviser. Qu'il sache désormais que Ourossogui est le titre foncier du peuple sénégalais», ajoute Guy Marius Sagna.



Prenant la parole à la suite du député, l'ancienne Première ministre et superviseuse de campagne de la coalition DiomayePrésident, Aminata Touré a adressé «une requête» au bâtonnier de l'Ordre des avocats. «Un avocat ne doit pas tenir des propos aussi graves. Je demande au bâtonnier de le convoquer et de le sanctionner. Monsieur le Bâtonnier, nous vous adressons cette requête solennelle. Nous sommes tous des Sénégalais. Maire de Ourossogui nous fustigeons votre irresponsabilité. C'est à vous de le corriger. Sanctionnez-le en votant massivement Bassirou Diomaye Faye», demande solennellement Aminata Touré.



Pour rappel, le ministre de la Communication, des Télécommunications et des Postes, Me Moussa Bocar Thiam, a tenu des propos très polémiques à Ourossogui. «Je m'adresse à tous les wolofs, les commerçants et ouvriers qui sont à Ourossogui et qui ne souhaitent pas voter pour Amadou Ba. Vous n'avez pas le droit de voter contre Amadou Ba. Si vous votez pour l'opposition, ce sera préjudiciable pour vous», avait-il lancé.