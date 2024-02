Caroline Roussy sur le dialogue national : "Ce qui se passe au Sénégal est une mascarade"





Directrice des recherches à l'IRIS en France et responsable du programme Afrique, Caroline Roussy a donné son appréciation sur la crise politique de manière générale et le dialogue national organisé par Macky Sall en particulier. Selon la Française, Macky Sall cherche à gagner du temps et risque de précipiter tout le Sénégal dans sa chute.





"Ce qui se passe au Sénégal est une mascarade. Complètement. De toute façon, les 19 candidats sont la liste officielle du Conseil Constitutionnel et la plupart a choisi de ne pas participer. Donc un dialogue national pour faire quoi ?", s'est demandée l'experte.









"Si les implications n'étaient pas assez dramatiques pour les Sénégalais, je vous dirais qu'on est en plein dans la pièce de théâtre d'Eugène Ionesco, Le Roi se meurt, où le "Roi va mourir, il sait qu'il va mourir et il précipite son pays dans sa chute", a-t-elle ajouté.