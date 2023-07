Carte blanche du PS à Macky Sall : Abdoulaye Wilane dément









Le porte-parole du Parti socialiste a nié la position selon laquelle le PS a donné carte blanche à Macky Sall pour le choix du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar.





Selon lui, à la fin de la réunion du PS tenue après la déclaration du président Macky Sall, "il n'y a pas eu de synthèse". "On m'a simplement donné un projet de déclaration que nous avons fait lire à notre camarade Mamadou Faye. Quelques jours après, j'ai vu des camarades monter au créneau pour parler de carte blanche, ce n'est pas vrai !", a-t-il martelé devant le "Grand jury" de ce dimanche. Un démenti apporté malgré la réaffirmation de ladite position du PS par Aminata Mbengue Ndiaye à l'occasion de la commémoration du décès d'Ousmane Tanor Dieng.





En réalité, pour Abdoulaye Wilane, ce qui dérange, ce n'est pas la position, mais le fait que la base ne soit pas consultée. "Jamais dans l'histoire récente du parti, sous Tanor, on a été à des élections présidentielles sans consulter nos bases. Je suis pour le respect scrupuleux des textes, des us et coutumes, des pratiques du Parti socialiste. Il faut absolument qu'on interroge les coordinations qui se déterminent parce que c'est comme ça qu'on pourra assurer la mobilisation de nos bases", déclare Abdoulaye Wilane.