Casamance : en visite en Gambie, Macky Sall lance un avertissement

Le président sénégalais Macky Sall s'est rendu en Gambie en début de semaine. Il a coprésidé hier mardi, la troisième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien Dans le discours prononcé à l'occasion, Macky Sall a assuré que son pays ne recherchait rien en Gambie « en dehors de la paix et la coopération mutuelle ». Il a tout de même mis l’accent sur la sécurité, évoquant la situation en Casamance.





« Nous ne tolérons ni n’accepterons rien de tel »





« Le principal intérêt du Sénégal est sa sécurité ; nous savons tous ce qui se passe en Casamance, et nous avons dit clairement que nous ne permettrons jamais à aucun pays d’héberger des gens et de leur permettre d’utiliser leur territoire pour nous attaquer. Nous ne tolérons ni n’accepterons rien de tel » a averti le président sénégalais selon « The Standard ». Le Sénégal est confronté à une rébellion en Casamance depuis 1982.





Indésirables sous le régime Barrow