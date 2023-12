Caution pour la présidentielle : Thione Niang menace de jeter l'éponge, si ses partisans ne cotisent pas

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Thione Niang, candidat à la présidentielle de 2024, menace de se retirer de la course. Il déclare n'avoir pas encore reçu la somme requise pour déposer sa caution : 30 millions de francs cfa.



En colère, il a fait une vidéo où il demande à ses partisans de se cotiser pour lui et de lui remettre la totalité de la caution.



Pour le moment, Thione Niang a juste, selon ses dires, amasséla somme de 15 millions de francs cfa. Il a menacé de ne plus se présenter à la présidentielle si les cotisations ne sont pas complètes d’ici mardi prochain.