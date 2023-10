Ce ministre qui n’a jamais quitté le gouvernement sous Macky Sall

Si on devait parler de reconnaissance du président Macky Sall envers le Parti socialiste, il en serait certainement l’incarnation. Lui a été de tous les gouvernements. Après son élection en 2012, Macky Sall donne sa part du gâteau à chaque parti de Benno Bokk Yaakaar.



Serigne Mbaye Thiam est choisi pour représenter le Parti socialiste dans le premier gouvernement de Macky Sall. Avec comme tout Premier ministre Abdoul Mbaye, le socialiste occupe le fauteuil de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, porte-parole du gouvernement jusqu’au 1er septembre 2013.



A l'évènement d'Aminata Touré nommée Première ministre, Serigne Mbaye Thiam quitte l’Enseignement supérieur pour s’occuper des plus petits ; ministre de l’Education. Le natif de Keur Madiabel le restera jusqu’au 7 avril 2019.



Il fera donc la traversée du gouvernement de Mimi Touré à celui du président Macky Sall avec les années marquées par la suppression du poste de Premier ministre, à partir de février 2019.



Serigne Mbaye Thiam est actuellement ministre de l’Eau et de l’Assainissement depuis le 7 avril 2019.