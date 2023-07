Ce que Mo Ibrahim attend désormais de Macky Sall

Le milliardaire philanthrope Mo Ibrahim s’est joint au concert d’hommages à Macky Sall après qu’il a déclaré qu’il ne briguera pas un troisième mandat lors de la prochaine présidentielle. «Je tiens à saluer l’intégrité et le sens politique du Président Macky Sall», a lancé l’homme d’affaires dans des propos repris par Libération.



Mo Ibrahim souhaite que Macky Sall, au terme de sa présidence, se mette au service de l’Afrique et de la communauté internationale. «J’espère que notre continent et ce monde globalisé bénéficieront désormais de sa sagesse, de son expérience et de sa voix puissante», a plaidé le milliardaire anglo-soudanais.



Le philanthrope gardera en mémoire que «le Président Macky Sall a bien servi son pays au cours des dix dernières années ainsi que son continent en tant que président engagé de l’Union africaine».