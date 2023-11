Cérémonie de lancement du nouveau site du Plan Sénégal Émergent : Un outil clé pour la communication gouvernementale

Le Bureau Opérationnel de Suivi (BOS) du Plan Sénégal Émergent (PSE) a organisé la cérémonie de lancement de son nouveau site dédié au PSE. L'événement s'est déroulé ce vendredi 3 novembre en présence de personnalités importantes, dont le directeur général de l'institution, Me Ousseyni Kane, le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Me Moussa Bocar Thiam, le directeur général du bureau d'information gouvernementale, Doudou Sarr Niang, et un représentant du programme des Nations Unies pour le développement.





Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Me Moussa Bocar Thiam, a mis en avant l'importance de cette initiative en déclarant : « C'est un événement important dans la phase du Plan Sénégal Émergent. Nous avons tous vu qu'aujourd'hui, dans un monde où la désinformation est de mise, où les citoyens sont de plus en plus exigeants envers les informations sur les politiques publiques, le président de la République a instruit l'ensemble du gouvernement à faire un focus spécial sur la communication institutionnelle, qui est très importante. Elle permet aux investisseurs d'avoir des informations immédiates sur notre pays et notre politique publique. Elle permet aussi aux hommes des médias d'avoir des informations fiables et au citoyen sénégalais, où qu'il se trouve, d'avoir la bonne information, certifiée sur l'ensemble des politiques publiques de l'État du Sénégal ».





Chargé de suivre, en relation avec les départements ministériels et autres structures concernées, l’exécution des projets et réformes phares du PSE, le BOS/PSE se dote d’un outil de mise en valeur et de promotion des actions gouvernementales. Le directeur général de l’institution, Me Ousseyni Kane, est revenu sur la mission du nouveau site en ces termes : « Ce site se veut être une référence en matière de communication sur la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent. Un site sur lequel nous avons travaillé quasiment pendant un an. L'objectif était de donner toute l'information, une information transparente et crédible sur l'ensemble des projets et réformes phares du Plan Sénégal Émergent. Il fallait à un moment permettre aux Sénégalais, où qu'ils se trouvent, ainsi que nos partenaires au développement, d'avoir une plateforme dans laquelle nous avons toutes les informations ».





Il a aussi rappelé l'approche transparente du site : « Dans ce site, nous avons la présentation de l'ensemble des projets du PSE, leur état d'avancement, leur ambition, mais aussi, nous avons mis en évidence les difficultés que rencontrent certains projets, sans occulter aucune information ».





Le site se veut également interactif, permettant à tous les Sénégalais de poser des questions sur différents sujets, renforçant ainsi la transparence et la participation citoyenne.