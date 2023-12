[En route pour la CAN] Ces stars qui n'ont jamais remporté le trophée : George Weah, roi en Europe, nain en Afrique

Pour la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Seneweb revisite l'histoire du football africain à travers les grands talents qui ont brillé en Afrique et en Europe, mais qui n'ont jamais eu la chance de remporter la CAN malgré un talent exceptionnel.











Premier Ballon d'Or non européen (1995) et président du Liberia (2018-2023), George Weah a indéniablement marqué l'histoire du football mondial et la scène politique africaine.





Repéré au Tonnerre de Yaoundé, Weah débarque à l'AS Monaco. Inconnu à son arrivée, le puissant attaquant ne tarde pas à s'imposer, reléguant même sur le banc Mark Hateley, l'attaquant international anglais que Monaco avait recruté en grande pompe. Après avoir remporté la Coupe de France 1991 avec l'AS Monaco, Mister George est recruté par le Paris Saint-Germain. Dans le club parisien, l'international libérien enchaîne les performances et remporte deux Coupes de France en 1993 et 1995.





Le championnat de France devenant presque trop petit pour lui, George Weah est engagé par l'AC Milan. C'est dans ce mythique club italien que l'ancien de l'Invincible Eleven (Liberia) va connaître la gloire en remportant le Ballon d'Or européen 1995, devenant ainsi le premier joueur non européen à remporter ce prestigieux trophée. Cependant, malgré ses grandes performances dans le Vieux Continent et son talent exceptionnel, George Weah n'a pas réussi à hisser son pays, le Liberia, au sommet du football africain.





En tout, Weah a participé à deux CAN. La première, c'était en Afrique du Sud. Pour cette 20ème édition, Weah et les Lone Stars débutent plutôt bien la compétition en battant le Gabon (2-1). Mais dans une poule à trois (forfait du Nigeria), le Liberia sera finalement éliminé par la RD Congo (0-2) de Roger Lukaku, père de l’international belge Romulus Lukaku.





Après avoir manqué les éditions de 1998 et 2000, George Weah et le Liberia reviennent à la Coupe d'Afrique des Nations lors de l'édition 2002 organisée au Mali. À l'âge de 36 ans, Weah n'a plus la fraîcheur de ses 20 ans ni le coup de rein d'antan. Toutefois, avec son expérience, il montre son talent en étant le premier buteur de la CAN lors du match d'ouverture face au Mali (1-1). Dans le match suivant contre l'Algérie, le Liberia concède le nul (2-2). Comme en 1996 en Afrique du Sud, Weah et ses frères vont rater la dernière marche, perdant lors de leur dernier match de poule contre le Nigeria (0-1). C'est sur cette élimination que l'ancien attaquant du PSG conclut sa dernière participation à la CAN au Mali.





Ballon d'Or Européen 1995 et double Ballon d'Or africain en 1989 et 1994, George Weah, en dépit de son talent exceptionnel, n'a jamais goûté à la couronne africaine, lui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire.