Charte de non-violence : Yewwi Askan Wi va recevoir le cadre unitaire de l’islam

"La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi (YAW) recevra une délégation du Cadre unitaire de l’islam au Sénégal (Cudis) , ce mercredi 24 novembre à 17h, au siège du Prp sur la Vdn", annonce Déthié Fall.



Selon le mandataire national de Yaw, "la rencontre portera sur deux points : 1/ échange général sur la situation du Sénégal. 2 discussion sur le projet de charte de non violence. A l’issue de la rencontre une importante déclaration sera faite".



Une polémique était née entre le CUDIS et Ousmane Sonko, membre éminent de Yewwi Askan Wi, après la sortie de ce dernier manifestant son refus de signer la charte de non-violence initiée par ce groupement religieux. "Certains ont pris l’initiative, en prélude des élections locales, de faire signer aux candidats une charte pour la non violence. En ce qui me concerne, moi Ousmane Sonko, je ne signerai aucune charte de non violence », avait déclaré dimanche dernier le leader de Pastef.



La rencontre de demain sera sans doute l’occasion d’aplanir les angles.