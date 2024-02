Cheikh Oumar Diagne : " Ce que le directeur de la prison du Cap manuel nous a fait vivre avec Bassirou Diomaye Faye "

Leader du Rassemblement pour la vérité (RV-ACD), Cheikh Oumar Diagne a fait face à la presse pour revenir sur le temps passé en prison et sur la situation du pays. Incarcéré à la prison du Cap manuel pour avoir appelé à une manifestation pacifique pour demander, entre autres, la libération des détenus, une enquête sur les morts connus pendant les manifestations et la démission du chef de l'État.











Cheikh Oumar Diagne a été dans la même prison que Bassirou Diomaye Faye. Il est revenu sur les relations qu'il a entretenues avec le candidat à l'élection présidentielle.













"Au Cap manuel, avec Bassirou Diomaye Faye, on discutait tout le temps du pays. Nos débats tournaient autour de la situation politique du pays, mais surtout de la justice de notre pays", dit-il.













Pour lui, "le candidat Bassirou Diomaye Faye est une chance pour le Sénégal. Une personne consciente des enjeux du Sénégal, un grand intellectuel et surtout très pieux. En prison, il ne faisait que réfléchir sur le pays. Diomaye est l'opposé de Macky".









Selon Cheikh Oumar Diagne, Bassirou Diomaye est incassable, à l'image de plusieurs citoyens arrêtés pour avoir fait valoir leur droit de manifester. "En prison, beaucoup ont intégré le Pastef. Ils n'étaient pas membres de cette formation politique, mais on a tout fait en prison pour acheter la carte et le bracelet. Bassirou Diomaye vit dignement son incarcération. Il participe au récital de Coran que nous organisons chaque semaine dans la prison. On y a créé des liens forts", ajouté le leader de RV-ACD.









Le directeur interdit le téléphone à Bassirou Diomaye









"Le délit pour lequel Bassirou Diomaye Faye est en prison est injuste. Dans notre pays, on vous poursuit pour outrage à magistrat et on vous confie à un magistrat pour qu’il vous juge". Selon lui, ceci est une facette des injustices qu’ils ont vécues à la prison.





« Le directeur de la prison a posé des actes que l’administration ne lui permet pas. Depuis la campagne, depuis la prison, parce que conscients que seules des élections vont nous libérer, nous avons commencé à appeler au téléphone et à recevoir de la visite. Mais le directeur nous a convoqués pour interdire le droit de téléphoner. On lui a rétorqué que nous avons juste perdu la liberté d’aller et venir » explique Cheikh Oumar Diagne. Poursuivant, il dira que le directeur leur a aussi interdit de discuter de politique au téléphone.





Le directeur régional à qui nous avons écrit, à travers notre avocat, dit ne pas être au courant, le patron de toutes les prisons aussi n’a pas donné l’ordre. « C’est un fonctionnaire qui s’est arrogé le droit de nous priver du droit de téléphoner. C’est un politicien encagoulé et je le dénonce vigoureusement. Il a juste peur de perdre le siège ».