[Présidentielle] Cheikh Tidiane Dièye : “Force restera au peuple”

" Force restera au peuple", a déclaré le candidat Cheikh Tidiane Dieye, qui s'est félicité de la mobilisation du peuple sénégalais pour la tenue du scrutin.



Le Président de la Plateforme Avenir Bi Nu Begg espère que "demain un nouveau Sénégal naîtra". “Un Sénégal de paix et de justice. Un Sénégal de prospérité. Un Sénégal de fraternité. Un Sénégal de cohésion. Le peuple a été divisé ces dernières années, beaucoup de tension et traumatismes ont été vécus”, a-t-il déclaré. “Une division vécue douloureusement par le peuple sénégalais et des milliers de jeunes emprisonnés”, a-t-il martelé.



Il souhaite que le reste de la journée se passe dans la paix.