Cheikh Yérim Seck évoque les dessous des "discussions très avancées" entre Ousmane Sonko et Macky Sall

Malgré les démentis de part et d'autre, Cheikh Yérim Seck déclare que Macky Sall et Ousmane Sonko ont bien discuté. Sur la 7TV, le journaliste a fait des allégations sur ce qu'il appelle le "protocole du Cap Manuel".









"Sonko est en train de dialoguer. Il y a des discussions très avancées (entre Macky et Sonko). Vous pensez que c'est juste comme ça qu'on a décidé de sortir des centaines de détenus ? C'est parce qu'il y a une discussion très avancée. Et il y a des gens de l'ombre qui ont rendu ce dialogue possible. Il y a Ousmane Yara (Malien), il est allé voir Sonko, ils ont discuté. Sonko n'a pas voulu trop s'avancer avec lui parce qu'il pense que Yara est trop proche de Macky Sall. Il y a un Sénégalais qui s'appelle Cheikh Diba, il a été collègue de Sonko. C'est lui qui a mené toutes les discussions. C'est après que Macky Sall a fait appel à Pierre Goudiaby pour avertir les Sénégalais de ce qui allait arriver", a révélé Cheikh Yérim Seck.









Le journaliste d'ajouter : "Les discussions entre Sonko et Macky ont poussé Macky Sall à sortir les détenus. Cette discussion a poussé Macky Sall à reporter l'élection présidentielle sans que personne n'entende Ousmane Sonko réagir. Cette discussion a conduit à l'amnistie dont on parle actuellement".