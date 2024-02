Cheikh Yérim Seck sur le report de la Présidentielle : "Les informations que j'avais laissaient croire que…"

Selon les informations de Cheikh Yérim Seck, Ousmane Sonko et Karim Wade ont discuté avec Macky Sall avant le report de la Présidentielle.





"Ce qui est clair et ce sont des informations avérées que j'ai recoupé : avant de reporter la Présidentielle, Macky Sall a discuté avec Karim Wade et Ousmane Sonko. Ils sont à la tête des deux groupes parlementaires les plus représentatifs de l'Assemblée nationale. Mais la manière de reporter la Présidentielle n'a pas été la bonne. D'ailleurs, c'est pourquoi ce report a fait parler, malgré la discussion entre Macky Sall, Karim Wade et Ousmane Sonko", a-t-il déclaré sur 7TV.