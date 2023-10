Choix de l’équipe des parrainages de BBY : Un responsable du PS dénonce les "mesquineries politiciennes" de l'APR









"Encore des mesquineries politiciennes et des coups bas de l'APR contre le PS". Tel est le cri du cœur d'Abdoulaye Gallo Diao, Secrétaire national adjoint chargé des TIC du Parti socialiste, suite à la publication de la liste des délégués du parrainage du candidat de la majorité présidentielle Amadou Ba.





Dans une note, il accuse l’Alliance pour la République (APR) d’écarter le PS, "deuxième force politique" de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY).





« Écarter le PS du dispositif national des parrainages veut dire que le PS sera également ignoré pour la campagne électorale. Ignorer le PS pour la campagne électorale de l'élection présidentielle de 2024 signifie que le PS sera totalement écarté de la gestion du pouvoir, en cas de victoire du candidat de BBY", a notamment alerté M. Diao.