Choix du candidat de la coalition : Les leaders de BBY donnent feu vert à Macky Sall

Après une réunion, ce lundi 10 juillet, la conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar “donne mandat (au Président Macky Sall) pour la recherche du candidat unique de la coalition afin d’assurer la victoire éclatante de celle-ci, dès le premier tour le 25 février 2024 et l’engage en conséquence à poursuivre les concertations avec les composantes de BBY et les consultations avec les potentiels candidats”. C’est l’enseignement principal d'un communiqué de la coalition que Seneweb publie intégralement.









“La Conférence des leaders élargie de Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) s’est réunie ce lundi 10 juillet 2023, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la coalition.





Dans son discours introductif, le Président de la coalition a procédé à une analyse de la situation nationale marquée au plan économique par des progrès sans conteste avec un taux de croissance s’affichant à 8% et une prévision budgétaire de plus de 7000 milliards de F Cfa pour l’année 2024, en plus de l’exploitation prochaine du pétrole et du gaz dont les retombées seront bénéfiques pour l’économie du pays et pourvoyeuses d’emplois pour les jeunes.





En outre, le Président Macky Sall est revenu sur son discours du 03 juillet 2023, au cours duquel il a annoncé sa décision de ne pas participer à l’élection présidentielle de février 2024, pour réaffirmer sa volonté de renforcer la démocratie sénégalaise, modèle exceptionnel tant vanté dans le monde.





Par ailleurs, Le Président de BBY a appelé l’attention des leaders sur les tentatives de déstabilisation du pays et la nécessité de faire face afin que l’ordre républicain soit sauvegardé.





C’est, dira-t-il, pour terminer, dans un tel cadre que s’inscrit la problématique du choix du candidat de BBY qui devra porter le programme du PSE à poursuivre dans l’intérêt exclusif des populations de notre pays.





A la suite du discours introductif du Président Macky Sall, les débats se sont engagés 7h durant pour aboutir aux conclusions suivantes.





1- La Conférence des leaders félicite chaleureusement le Président de la République pour avoir décidé de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle et lui exprime toute sa fierté, celle du peuple sénégalais et au-delà, celle de toute l’Afrique.





2- Renouvelle sa confiance et lui donne mandat pour la recherche du candidat unique de la coalition afin d’assurer la victoire éclatante de celle-ci, dès le premier tour le 25 février 2024 et l’engage en conséquence à poursuivre les concertations avec les composantes de BBY et les consultations avec les potentiels candidats





3- Appelle tous les leaders et militants de BBY à œuvrer au renforcement de l’unité de la coalition dans la solidarité et la générosité militantes afin de créer, par une mobilisation exceptionnelle de tous, une dynamique victorieuse imparable.”