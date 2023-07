Choix du futur candidat à la Présidentielle : L’APR donne carte blanche à Macky Sall

Dans une résolution publiée hier nuit, le Secrétariat exécutif de l’Alliance Pour la République “renouvelle son soutien total et sa confiance au Président Macky Sall en lui laissant le soin de proposer au parti et à la Coalition Benno leur candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024”.



Par cette résolution, le parti présidentiel écarte l’option d’une élection primaire interne pour départager les principaux candidats et acte de fait le dauphinat.



La non-candidature de Macky Sall ouvre comme jamais le jeu politique. Nul dans son parti n'a dévoilé ses ambitions et il n'a adoubé pour le moment aucun dauphin.



Dans son camp, un trio se dégage, néanmoins, formé de l'actuel Premier ministre Amadou Bâ, du président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) Abdoulaye Diallo Diallo, et du ministre de l'Agriculture Aly Ngouille Ndiaye.