Cinq délégués régionaux lâchent Mahammed Boun Dionne au profit de Amadou Ba

Coup dur pour Mahammed Boun Abdallah Dionne. Cinq de ses partisans, délégués régionaux de sa coalition présidentielle, ont quitté le navire pour jeter l’ancre chez Amadou Ba. Seneweb vous propose l’intégralité de la déclaration de ces cinq personnalités qui ont fait défection.



“Nous délégués régionaux de Kolda, Matam, Saint-Louis, Tamba et Louga actons notre démission de la coalition Dionne 2024 pour rejoindre, avec nos bases respectives, le candidat Amadou BA et la coalition Benno Bokk Yaakar.



Notre démarche est purement guidée par l’amour du Sénégal et notre ferme volonté de participer à la marche de notre nation vers des lendemains meilleurs. C’est d’ailleurs ce que nous promettait le chef de file de la coalition Dionne 2024 mais à notre grande surprise, nous avons constaté que toute sa communication et toutes ses actions étaient basées sur un ressentiment tenace que nous ne comprenons pas. Mahammed Boun Abdallah Dionne ne nous a pas proposé un programme sur lequel nous pouvons nous appuyer pour convaincre les sénégalais du bien-fondé de sa candidature et de l’intérêt de voter pour lui. Au contraire, il passe son temps à dénigrer le President Macky Sall et un bilan dont il est pourtant l’un des principaux artisans. Un bilan qu’il a défendu urbi et orbi.



Nous avons également noté que notre ex-candidat se donnait beaucoup de peine pour peindre un tableau sombre de ses adversaires politiques notamment le Premier Ministre Amadou BA alors que les valeurs et les convictions qui sont à la base de la coalition nous dictent une démarche basée sur une politique saine.



Forts de ces constats et rassurés par la posture d’homme d’État du Premier Ministre Amadou BA, nous avons décidé de le soutenir sans condition en rejoignant la coalition Benno Bokk Yaakar. Un choix réfléchi et validé par notre base. Une base qui nous a d’ailleurs demandé de veiller à la sauvegarde de ses données personnelles. Ainsi nous mettons en garde Monsieur Mahammed Boun Abdallah Dionne contre toute utilisation d’une partie des parrainages qu’il a en sa possession. Même si nous détenons la grande majorité des fiches, nous tenons à préserver les données de nos électeurs qui ont choisi Amadou BA pour être leur Président au soir du 25 février 2024. Ainsi, l’objectif de 2000 à 3000 parrains que nous avions dans notre ex-coalition, nous le portons à 5.000 parrainages minimum par région, au profit de Amadou BA.



Nous appelons les Sénégalaises et Sénégalais, soucieux du devenir de la nation, à rejoindre Amadou BA pour un Sénégal de paix, de tolérance, de stabilité et de prospérité.”



Ont signé :



Aliou Kandé,Délégué régional Kolda



Ciré Talla, Délégué régional Matam



Mohamet El Bachir Ndiaye, Délégué régional Saint-Louis



Abdoul Aziz Diougue, Délégué régional de Tamba



El Hadj Abdoulaye NDOUR, Délégué régional de louga



Modou Bara Kassé, Délégué de Louga Commune