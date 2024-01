[Le Récap] Cinquième jour du contrôle des parrainages: Un vendredi de désillusion au Conseil constitutionnel !

Les choses deviennent de plus en plus claires au niveau du Conseil constitutionnel où la commission indépendante de contrôle des parrainages a bouclé, ce vendredi, la liste des 93 candidats déclarés à l'élection présidentielle du 25 février 2024.





Sur les 14 (13 restants en plus d'Ousmane Sonko, Talla Sylla s'étant retiré) qui sont passés, ce jour, personne n'a franchi ce cap. En plus clair, seuls deux sont autorisés à régulariser des doublons externes. Il s'agit de l'ancien ministre des Énergies Thierno Alassane Sall (près de 14.000 parrains à régulariser) d'Amadou Ly, dg de Akiliee (plus de 20.000) et Bougane Guèye Dani (près de 20.000).





Les 10 autres sont ajournés pour divers motifs: Me Moussa Diop, Aïda Mbodj, Amsatou Sow Sidibé, Ibrahima Cissokho, Mansour Ndiaye, Momar Ndao, l'ex-capitaine de l'armée Mamadou Dièye, Ibn Taymia Sylla, Babacar Ndiaye et Issa dit Sadio Konaté.





Mais l'une des attractions de ce jour de "désillusion", c'est Ousmane Sonko, qui a rejoint le lot des candidats dont les dossiers sont jugés incomplets parce que n'ayant pas obtenu la quittance de la Caisse des dépôts et des Consignations (Cdc).





Son mandataire et avocat Me Ciré Clédor Ly a accusé la commission de "violation flagrante de la loi" pour avoir "ouvert le dossier de M. Sonko en l'absence de son représentant".





Au total, seuls 09 candidats sur 93 ont déjà passé cette étape en attendant que les Sénégalais soient plus édifiés sur le sort de ceux admis au second tour.