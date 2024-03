Cité Impôts et Domaines : le grand changement dans le quartier de Diomaye Faye

La Cité Impôts et Domaines est bunkerisée. Et pour cause, souligne L’Observateur, le quartier huppé abrite le domicile du nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye.





Aujourd’hui, renseigne le journal du Groupe futurs médias (GFM), les résidents cohabitent avec les forces de défense et de sécurité : « Trois voitures de la gendarmerie sont stationnés juste à l’angle. Près de ces gros cylindres, une vingtaine de gendarmes font le pied de grue. Ils sont armés jusqu’aux dents. La plupart d’entre eux portent des boucliers de protection et des matraques. En groupe, ils demeurent debout et stoïques. »





A côté de ce contingent, un autre dispositif de sécurité est déployé devant une bâtisse R+2, aux murs revêtus d’un carrelage noir. Il s’agit indique la source de la demeure où le successeur du Président Macky Sall vit avec sa famille : « Devant le domicile, trois voitures noires sont garés. A côté de la porte de fer, deux gendarmes, fusils noirs en bandoulière, sont postés de part et d’autre. A proximité, une dizaine d’hommes de tenues se pressent, effectuant des va et vient tout le long de la ruelle. »