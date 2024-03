Coalition Dionne2024: «Mahammed Boun Abdallah Dionne est bien vivant !»

L’annonce de son décès a fait le tour de la toile hier. Pourtant, ce n’est qu’une «rumeur». Le candidat à la présidentielle, Mahammed Boun Abdallah Dionne n’est pas décédé. «La Coalition Dionne2024 et la Famille Dionne informent l'opinion publique sénégalaise que Monsieur Mahammed Boun Abdallah Dionne est bien vivant. Depuis des jours, des personnes mal intentionnées diffusent de fausses informations sur l'état de santé du candidat et même sur son éventuel décès. Ce dernier est souffrant et prend des soins à l'étranger », lit-on dans le communiqué de ladite coalition daté ce lundi 25 mars.





Les membres de Dionne2024 de rappeler que «les valeurs et traditions de notre pays nous recommandent d'autres comportements et postures que de diffuser des contrevérités sur la vie d'un semblable ». Sur ce point, tonnent-ils, «nous exprimons notre désarroi et notre désolation de constater la récurrence de ces fausses idées. S'il vous plait, ça suffit ! ».