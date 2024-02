COALITION POUR L’EMERGENCE : FATOUMATA NIANG BA DÉSIGNÉE COORDONNATRICE

La présidente de l'UDES/R et par ailleurs Directrice générale de la SEMIG SA, Fatoumata Niang Ba, a été portée à la tête de la Coalition pour l’Emergence (CPE) au cours d'une assemblée générale. A cette occasion, plusieurs questions notamment l’émergence du pays, le contexte politico-économique, ont été abordées.





Le bureau, après une large concertation, proposé et validé, s’établit

comme suit : Coordonnatrice Mme Fatoumata Niang Ba

1er Vice Coordonnateur M. Djibril Samba

2eme Vice Coordonnateur M. Aloise Gorgui Dione

Secrétaire Général M. Mamadou Biteye

Commission Politique Mme Daba Hanne

Adjoint M. Ardo Fall

Com. Mobilisation et Propagande M. Libasse Mboup

Com. Stratégie et Environnement M. Mamadou Lamine Cisse

Adjoint M. Amadou Diouf

Com. Communication et Porte-parole M. Mansour Sene

Commission Finances M. Cheikh Tidiane Diatta

Commission Organisation Mouvements et

Associations Mme Dambo Gaye

1ere Adjointe Mme Khadija Sy

2éme Adjointe Mme Coura Kane

Fait à Dakar le 03 février 2024

Signé par tous les leaders de la Coalition pour l’Emergence".