Collecte massive de parrains : « C’est une démonstration de la ferveur autour d'Amadou Ba » (Mahawa Diouf)

La collecte massive de parrains pour le candidat Amadou Ba est une manière pour les leaders membres de la coalition BBY de tâter le pouls des Sénégalais. C’est d'abord ça le but. « Nous sommes satisfaits de voir que la capacité de mobilisation de notre appareil reste intacte et surtout la mobilisation autour du candidat Amadou Ba est manifestement très forte ». Cela dit, cet engouement « semble effrayer certains candidats de l'opposition. Le parrainage de notre candidat par des citoyens montre que les citoyens sont en phase avec ce candidat et le soutiennent. Et que manifestement si tous ces parrainages se transforment en voix, il n'y a aucun doute qu'au soir du 25 février avant 19h, la messe sera dite, notre candidat sera élu président de la République du Sénégal ».

Mais, précise-t-il, « parrainer un candidat ne veut pas forcément dire voter pour lui, mais nous n'avons aucun doute qu’Amadou Bâ sera le prochain président de la République du Sénégal. De toute façon, très prochainement, une communication dédiée à la collecte des parrainages se fera pour préciser également par quelle voie nous allons effectivement déposer le parrainage ».