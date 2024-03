Collectivités territoriales : la nouvelle indemnité à verser aux percepteurs suscite la colère des maires

Les maires sont dans tous leurs états. Ils ne goûtent pas de devoir faire supporter à leurs maigres recettes la hausse des revenus des comptables publics et receveurs des collectivités territoriales et de leurs groupements.



Celle-ci survient avec l’instauration de l’«indemnité de gestion», qui va de 100 000 francs CFA à 1 million de francs CFA selon la moyenne des recettes collectées par la collectivité territoriale durant les trois dernières années.



D’après Les Échos, qui donne l’information, la nouvelle indemnité a été instaurée au mois d’août dernier par le ministre des Finances et du Budget, suivant une recommandation d’un rapport du directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor.



«Les maires ont des lignes budgétaires qu’on peut consommer totalement ou en partie, mais pour les lignes des receveurs, ils consomment tout, s’emporte sous anonymat un édile interrogé par le journal. Et ils ne font aucun effort de recouvrement. Ce sont les collectivités territoriales qui se battent pour recouvrer l’argent. C’est inadmissible cette décision qu’on a fait prendre au président de la République.»



Les Échos informe que l’indemnité en question existe depuis une quinzaine d’années. La nouveauté, souligne le journal, c’est qu’elle est devenue mensuelle alors qu’elle était annuelle.