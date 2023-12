Commissariat central : la surprenante attitude de Me Moussa avec ses compagnons de cellule

Après avoir bénéficie d’un retour de parquet hier, Me Moussa Diop est retourné au commissariat central où il a passé la nuit avant d’être à nouveau déféré ce vendredi, 15 décembre, pour être fixé sur son sort.



L’avocat et candidat déclaré à la présidentielle du 25 février 2024 reste digne dans l’épreuve, souffle Source A. « Il a préféré prendre ses repas dans la cellule qu’il partage avec d’autres gardés à vue alors qu’il lui a été proposé de sortir des grilles le temps de se restaurer », rapporte le journal.



Celui-ci précise que l’ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD) aurait dit à ses interlocuteurs qu’il ne veut « aucun traitement de faveur ». Il veut être traité au même titre que ses compagnons de cellule.



Me Moussa Diop a été conduit à la Sûreté urbaine lundi dernier et sa garde à vue prolongée suite à ses déclarations sur un supposé contrat minier d'exploitation de diamant dans le Nord du pays.