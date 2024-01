Commission d'enquête parlementaire : Les députés en plénière ce mercredi

Les députés sont convoqués en plénière ce mercredi 31 janvier. L'ordre du jour appelle l'examen d'un projet de résolution pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire.





L'objectif, c'est d'éclairer la lanterne de l'hémicycle sur l'élimination de Karim Wade et d'autres candidats de la course à la présidentielle. Cette proposition a été portée par le groupe parlementaire Liberté Démocratie et Changement dirigé par Mamadou Lamine Thiam du Parti démocratique sénégalais. L'enquête vise deux juges du Conseil Constitutionnel.