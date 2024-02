Commission d'enquête parlementaire visant des juges du Conseil Constitutionnel : Zahra Iyane Thiam fustige le vote des députés de la majorité





Lors de la plénière de ce mercredi à l'Assemblée nationale, la majorité des députés a voté pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire suite à l'élimination de Karim Wade de la course à la Présidentielle. Un vote qui a été permis grâce aux députés de la majorité, ce qui surprend Zahra Iyane Thiam.





L'ancienne ministre, membre de coalition, s'interroge sur le vote des députés de la majorité d'autant plus qu'elle considère que les arguments avancés par le PDS sont dénués de tout fondement.





"J'ai suivi avec stupéfaction la plénière à l'Assemblée Nationale, relative à la mise sur pied d'une Commission d'enquête parlementaire suite aux suspicions de corruption dit-on? Quels plaidoyers dénués de tout fondement, si ce n'est insulter notre intelligence, dans cette tentative de justification. L'opposition est dans son rôle, mais quid de la majorité! Le choix du candidat est définitif, l'élection inévitable et le gagnant issu de la volonté populaire. Il ne reste plus qu'à serrer les rangs pour #BBY On fera CAP sur 2024 inchallah si telle est la volonté du Tout Puissant", a-t-elle écrit sur sa page X (anciennement Twitter).