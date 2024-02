Commission d’enquête parlementaire : Birahim Seck récuse toute idée de report de la Présidentielle

Ce mercredi, les députés de l'assemblée nationale ont voté majoritairement pour pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire concernant l'élimination de Karim Wade de la Présidentielle . Selon Birahim Seck, il n'y a aucune relation entre cette commission d'enquête parlementaire et la tenue de la Présidentielle le 25 février prochain.





" Cette commission d’enquête parlementaire ne peut pas entraîner un report des élections. Nous avons suivi l’actualité au niveau de l’Assemblée nationale. 120 députés ont pu voter la réquisition permettant de mettre en place une commission d’enquête parlementaire. C’est un droit qui est conféré aux parlementaires, il n’y a aucun problème. Le PDS et le BBY veulent entretenir un amalgame pour faire croire aux Sénégalais qu’il y a une relation entre la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire et le report des élections. Il doit être levé sans équivoque" , a-t-il déclaré.