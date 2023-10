Commune de Yeumbeul Nord : Des conseillers municipaux dénoncent la gestion du maire et réclament la dissolution du bureau municipal

Des conseillers municipaux de la commune de Yeumbeul Nord se sont regroupés autour d'une structure dénommée Cadre de réflexion des conseillers municipaux, pour dénoncer la gestion nébuleuse de leur cité ainsi que d'autres dysfonctionnements dans la commune. Ils en font appel aux hautes autorités.







Ces conseillers affirment que des correspondances ont été envoyées aux autorités à plusieurs reprises pour dénoncer cette situation. Et des tentatives de joindre le maire pour l'interroger par rapport aux accusations portées sur sa gestion sont restées vaines.





Soutenus par des imams, des délégués de

, des groupements féminins et des associations de jeunes, les conseillers fustigent "la gestion opaque, centralisée et une mairie à DRP. Des dépenses non justifiées avec plusieurs incohérences sur le compte de gestion et le compte administratif. Des bénéficiaires de marchés non identifiables, l’octroi sélectif et partisan des aides sociales non conforme aux règlements du Code des collectivités locales", liste leur porte-parole.





"Certains documents ne sont pas authentifiés, car ne présentant aucun cachet et signature du payeur ou du maire", poursuit-il. C'est pourquoi "nous réclamons la dissolution du bureau pour le non-respect de la parité".





Des correspondances ont été adressées au ministère de l’Intérieur, au sous-préfet et au préfet pour information.





Il faut signaler que Yeumbeul Nord présente un visage honteux, depuis l'accession du maire à la tête de la municipalité. "Les routes sont cahoteuses, les marchés délabrés et il n'y a pas d’infrastructures nouvelles ni d’espaces publics pour permettre aux populations de s'épanouir. Les écoles sont vétustes. S'il existe des édifices à rénover, c'est le foyer des jeunes et la maison de la femme à des coûts douteux (qualité/coût), un système égocentrique, centralisé sur le maire, aucun de ses adjoints n’a une délégation de signature, aucune commission ne travaille, les conseillers n’ont aucune information sur la gestion de la commune", ont-ils souligné.





Le refus du maire de procéder à la déclaration de patrimoine vs budget de 2,9 milliards, selon eux, a été aussi évoqué, sans parler du taux de recouvrement de plus de 90 % et que le maire présente un taux d’investissement de 4,3 %.





Des dénonciations qui ont été faites par le cadre qui regroupe plusieurs conseillers, mais aussi par les associations de jeunes, des groupements féminins, des notables, des délégués de quartier et des imams. Ce n'est pas la première fois que cette affaire a été soulevée, sans qu'elle ne trouve une solution. C'est la raison de la sortie de ces conseillers qui souhaitent l'intervention rapide des autorités supérieures.