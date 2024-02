Communiqué de l'assemblée nationale contre la décision du C.C: Abdoulaye Wilane s'en démarque et accuse des députés de BBY

La sortie avait surpris plus d'un, ce dimanche 18 février. Dans un communiqué qui porte le sceau de l'Assemblée nationale, l'institution dit prendre acte de la décision des 7 sages déclarant anticonstitutionnelle la loi sur le report de l'élection présidentielle au 15 décembre prochain. Cependant, la note attribuée au parlement souligne que cet arrêt du Conseil constitutionnel signe « un revirement jurisprudentiel quant au contrôle de constitutionnalité d’une loi constitutionnelle» et «remet-elle en cause la souveraineté du pouvoir constituant de l’Institution parlementaire».









Des observations qui ont fait sortir le porte-parole du parti socialiste (PS), Abdoulaye Wilane de ses gonds. L'ancien maire de Kaffrine a signé une tribune pour se démarquer totalement de ce communiqué attribué à l'Assemblée nationale et qui est, selon lui, sans plus ni moins, un Fakenews. Il accuse, sans ambages, des députés de son groupe parlementaire, Benno Bokk Yakaar, d'être les auteurs encagoulés de cette "forfaiture". Voici l'intégralité de sa tribune.









Un communiqué avec en-tête de l’Assemblée nationale, daté du 18 février 2024, non signé et non diffusé par les circuits officiels de l’institution m’a interpellé. Dans ce document aux allures de fake-news, il est écrit que la décision du Conseil constitutionnel déclarant anticonstitutionnel la proposition de loi du Groupe Démocratie et Liberté et adoptée le 5 février 2024 qu’elle « signe d’un revirement jurisprudentiel quant au contrôle de constitutionnalité d’une loi constitutionnelle » et « remet-elle en cause la souveraineté du pouvoir constituant de l’Institution parlementaire. »





Que ce communiqué dont nous savons qu’il émane d’individus de notre coalition Benno Bokk Yaakar et de collègues siégeant à l’Assemblée nationale et membre de notre groupe parlementaire est une forfaiture innommable. Que les auteurs assument leur posture publiquement en signant ce faux communiqué indigne d’honorables députés. Je voudrais ici dénoncer sans ambages ce comportement inacceptable. Tout le monde sait que l’Assemblée nationale n’a pas voté à l’unanimité la proposition de loi et que conséquemment, l’Assemblée nationale ne peut, comme les auteurs de ce supposé communiqué veulent le faire croire, unanimement s’attaquer à une décision du Conseil constitutionnel.





Aussi considérais-je les auteurs comme des gens n’ayant aucun sens des règles républicaines et ne portent point des convictions démocratiques. Ils devraient à l’instant se déterminer pour que l’on sache qui est qui dans notre coalition. Evidemment, je ne compte sur leur sens de l’honneur et leur probité pour afficher clairement leur position dans le combat que nous menons pour appuyer totalement notre candidat Amadou Ba pour qu’il gagne l’élection présidentielle. Enfin, nous appelons le président de la République pour qu’il prenne le décret rapidement convoquant le corps électoral comme il s’y est engagé par un ultime acte de gouvernement.