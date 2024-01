Conférence de presse conjointe Bougane Guèye et Abdourahmane Diouf: Désordre total avant le démarrage

Dans quelques minutes, les candidats recalés par le parrainage Bougane Guèye Dany et le Docteur Abdourahmane Diouf vont faire face à la presse. Mais à l'heure où ces lignes sont écrites, c'est le désordre total qui règne au siège de Guem Sa Bopp, plus précisément dans la salle où doit se tenir la conférence de presse. En effet, les militants sont venus de partout pour assister à cette rencontre avec la presse. Le nombre de personnes dépasse largement la capacité d'accueil de la salle. Ce qui a entrainé une grande bousculade entre les journalistes et les militants. Certains militants commencent même à s'étouffer. Les organisateurs sont en train de trouver d'autres solutions.